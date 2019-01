Fanáticos de Miguel Bosé se preocupan por la salud del cantante

Algunos notaron que su voz había cambiado.

Miguel Bosé, uno de los artistas más destacados, usó sus redes sociales para desearle un buen 2019 a todos sus fanáticos.

Sin embargo, el aspecto del cantante español preocupó a sus seguidores, ya que su voz no se escucha muy bien y pareciera que los años lo están afectando.

“Esa barba y esa voz no me gustan nada… Algo te pasa, no sé… No eres el mismo” “Ojalá se corte la barba”; “Para felicitar las fiestas en esas condiciones físicas mejor no salir”, fueron algunos de los comentarios.