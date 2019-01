César Campos se quiebra tras revelar qué fue lo que más le dolió de su salida de CHV

A solo días antes de terminar el 2018 el canal Chilevisión anunció que por mutuo acuerdo se había decidido prescindir del periodista César Campos, quien estuvo a cargo de emblemáticos proyectos en el canal, como “Manos al fuego”, “Espías del amor” y últimamente “Sabingo”.

El comunicador, notoriamente afectado, compartió sus sentimientos en el matinal “Muy buenos días” donde aseguró que las cosas no se dieron como Chilevisión informó en su momento.

“No puedo decir que he estado bien, porque ha sido bien difícil. Más que el hecho de quedarme sin trabajo, es cómo se dieron las cosas“, comenzó diciendo el periodista.

El hombre cuenta que todo partió a mitad del 2018, cuando lo citaron a una reunión para explicarle que debían reducirle el sueldo, pero se sentarían a negociar a fin de año.

“Todo funcionó mal, porque no es que no llegamos a un acuerdo, sino que no se cumplieron los compromisos que habían de respaldar, de seguir trabajando con Chilevisión. Y finalmente esto se dio en los últimos días, sin poder despedirme de la gente”, señaló sentidamente.

“En cinco minutos de reunión, se fueron cinco años de crecimiento profesional. Cuando te dicen: ‘sabes qué, no vas a seguir porque no hay presupuesto para ti’… más allá del valor, te afecta emocionalmente. Yo estuve dos meses mal psicológicamente, porque es un daño hacia tu profesión, hacia lo que has trabajado”, continuó.

“En el tiempo que estuve en Sabingo, la gente que me conoció, me vio y estuvo conmigo, me enseñó que no es necesario tener un auto grande ni vivir en el mejor barrio. La gente en el sur, que vive con lo poco, lo que le da la naturaleza… y no poder en algún minuto decirle ‘gracias por hacerme mejor persona, por hacerme crecer“, sentenció entre lágrimas.

Aquí puedes ver parte de la entrevista que le realizaron.