Esta es la mujer que confunden con la esposa de Jorge "Mago" Valdivia

Tienen el mismo nombre, el mismo apellido y ambas revolucionan las redes sociales. Este es el particular caso que tiene Daniela Aránguiz Figueroa, quien es estudiante de estadística en la Universidad de Santiago y Daniela Aranguiz, señora del destacado futbolista Jorge Valdivia quien milita en Colo Colo.

En conversación con Las últimas Noticias, la joven de 22 años toma conciencia con este particular caso. “El alcance de nombres y lo similar que son nuestras cuentas al tener la ‘f’ al final de nuestros apellidos, me han generado momentos divertidos y de coincidencia”.

Al ser consultada si le molesta ser confundida con la esposa del “Mago Valdivia”, declaró que “Depende del lugar: entre amigos es donde me echan la talla, me dicen la cara de cuica y me da risa. También me ha pasado que cuando en algunas pegas que he trabajado de anfitriona me asocian con la otra Dani Aranguiz o me dicen: ah, te llamas como igual que ella, pero eso queda en el primer comentario nomas”.

También tuvo palabras para la exMekano. “No me gusta ella. No la sigo en Instagram, no es un perfil de mi interés. Yo sigo a personas relacionadas con el deporte, a actrices. A la única que sigo es a Cote López, porque me parece simpática, natural y entretenida”.

“Siento que todas las esposas de futbolistas son todas iguales, cultivan el mismo perfil, que se basan en ostentar las cosas materiales que tienen. También las veo vacías en algunas cosas o poco instruidas”, agregó enfáticamente la chica de 22 años que tiene más de 600 mil seguidores en redes sociales.

A pesar de lo mencionado, Daniela Aranguiz le envió un mensaje a la otra Daniela Aranguiz: “Tu nombre me ha servido para tirar la talla muchas veces”.