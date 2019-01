Así enfrenta Pangal Andrade su nueva aventura televisiva

Para su programación veraniega, Chilevisión va a estrenar un nuevo programa de concurso, en el que 12 familias competirán en diferentes pruebas y desafíos deportivos, el espacio tiene por nombre “Invencibles”.

Pangal Andrade es un conocido deportista extremo, por lo que no es nada nuevo verlo participar de programas de competencia. Pero esta vez es distinto, el defensor de “No Alto Maipo” participará como coach de las familias que quieran competir en “Invencibles”, lo que tiene muy feliz al ganador del reality “Año 0”.

Kika Silva se encargará de animar el nuevo espacio, pero contará con la participación de Pangal Andrade, Krespita Rodríguez, Pablo Contreras y Horacio de la Peña como los líderes y preparadores de los competidores.

El ex de Kel Calderón conversó con Página7 y expresó su felicidad al estar participando en este tipo de programa.

“Siempre me ha gustado hacer deporte aventura, me gusta hacer programas de viaje, que te conecten, de competencias. Cuando me comentaron este formato, me gustó altiro. Pero cuando lo empecé a vivir, a sentir, quedé feliz”.

El rol principal de Andrade es ser un líder innato para su equipo y competidores, lo que se ha hecho un tanto difícil, pero que de a poco se ha ido soltando. También indicó que ganas de competir junto a sus compañeros, no le faltan y que se muere de ganas por entrar al campo de juego.

“Lidiar con las familias es difícil, uno pelea con ellos. Pero uno tiene que imponerse, uno es coach y te tienen que escuchar sus estrategias. Aquí yo soy el coach, y les digo ‘esto haces tú, tú y tú’. Es intenso, hay de todo. Hay familias que te pescan, y otras que no”.