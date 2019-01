Paloma Mami acaba con polémica sobre operaciones: "calló" a seguidora por Instagram

Una fotografía en Instagram de la cantante Paloma Castillo, mejor conocida como Paloma Mami fue la que desató la polémica entre una seguidora y la artista.

El altercado comenzó cuando una usuaria de la red social comentó en la última publicación de la exparticipante de “Rojo”, la cual luce un bikini.

El mensaje de la mujer fue tajante con la artista y la invitó a “parar de mentir” sobre su cuerpo, pues según ella, Paloma Mami está operada.

Ante este comentario la cantante del éxito “No te enamores” decidió responder y callar de una vez las especulaciones sobre el paso del bisturí por su cuerpo.

“Mami yo no le voy a mentir a mis seguidores nunca…tampoco necesito hacer controversia para tener seguidores eso llega solito mami… la única razón porque te respondo es para dejarlo claro!! Yo NO soy operada y tampoco no tiene nada de malo serlo!! La que puede puede cachai pero trato de dejar ese mensaje lo más claro posible para que chicas de mi edad o más joven no se sienten como si tuvieran que operarse para ser lindas!!, aseguró.

Luego agregó lo siguiente: “Si es cierto que hay mucho ambiente hoy en día en Instagram donde son operadas las mujeres y está bknn pero también quiero dar ese mensaje positivo y esa seguridad para todos mis seguidores que también es bello ser natural“, sentenció.