Este es el sueño de la hija de Carola Arregui

En una aparición en el matinal “Muy Buenos Días”, la reconocida actriz Carola Arregui se mostró contenta al estar con su hija de 18 años, María Jesús Sothers, tras conocer los resultados que obtuvo en la PSU, donde compartieron la noticia a todas las personas.

La hija menor de la destacada actriz se mostró contenta tras conocer sus puntajes. “Me fue mucho mejor de lo que pensaba. Este año voy a estudiar teatro, desde chica es lo que más me gusta. Me gusta eso de interpretar distintos personajes y conocer la vida de diferentes personas”.

María Jesús tal como ella señala siempre la ha gustado este mundo, por lo que lo ha sabido aprovechar en sus redes sociales, tiene una cuenta en Instagram y un canal de YouTube, donde sube los videos de sus viajes y las historias que va realizando.

“Estoy pensando estudiar en el Club de Teatro de Fernando González este mismo semestre”, dijo la joven que ya ha participado en escenas de Amar o Morir de TVN.

Por parte de Carola Arregui se mostró contenta al saber la decisión de su hija y desde ya asumió que no verá tanto a su hija. “Lo sé. Es que es tan feliz cuando toma clases y aprende, y ella tiene que pegarle a todo. Y baila bien, se hace la loca nomas”.