Pancho Saavedra espera algún día conducir el Festival de Viña y que los animadores “no se apernen”

Sin duda los últimos años han sido los mejores en términos profesionales para Francisco Saavedra, no solo por el éxito de sus programas de televisión, sino también por el cariño del público y el alto nivel de credibilidad que tiene.

Esto sin duda lo ha ayudado a ser llamado para hacer diversos spot publicitarios y también ser animador de diversos festivales. Este año fue nuevamente parte del show de fuegos articiales en la Torre Entel y en menos de una semana, los días 10, 11 y 12 de este mes, estará junto a Tonka Tomicic, en el Festival de Las Condes.

“Me gusta enfrentarme a públicos de 10 mil, 20 mil y 30 mil personas. Me llena mucho el contacto con la gente y el público en vivo, que es un poco lo que hago en Lugares que hablan. Ahora, el estrés que provoca que sea un festival televisado, es el doble. Aunque acá nos dijeron que hay un poco más de chipe libre que en otros festivales”, comentó a La Tercera.

El año pasado animó el Festival de Dichato y consultado sobre si le gustaría también ser parte del festival de Viña del Mar, respondió que “hoy es el momento de Martín, y él lo tiene que disfrutar a concho. Pero lo que a mí me gustaría es que los animadores no nos apernemos en los puestos. Creo que uno tiene que vivir la experiencia y saber soltar. En el canal hay muy buenos compañeros, muy buenos animadores y animadoras, pero pienso que los que no hemos tenido la posibilidad de animar Viña, la pudiésemos tener. Solo pido que no se apernen”.

Respecto de la salida de Diana Bolocoo de Canal 13, aseguró que “fue duro cuando me enteré”, agregando que “vi bien mal a Diana, la vi bien triste. Una de las grandes cualidades de ella es que es muy generosa y que te hace sentir un par. Muy distinto a otros animadores, que son de la vieja escuela, y no te hacen sentir un par, y uno se tiene que sentir par de ellos. Me dio mucha pena su salida, pero creo también que fue una decisión súper jugada y muy importante para su carrera, porque a veces es bueno correr riesgos. Creo que cuando alguien siente que no está creciendo, tiene que decir matar o morir, y hacer lo que el corazón diga. Son difíciles estas decisiones, porque es como romper con tu pareja. Yo le deseo lo mejor a Diana, y me quedo con la mejor impresión de ella”.

En cuanto a su posibilidad de salir de Canal 13, relató que tiene contrato hasta el 2024 y que si bien recibió muchas ofertas cree que “el 13 es un buen lugar, y me gusta la gente que está ahí. Creo que en los procesos de crisis sobreviven los creativos. Uno tiene que saber trabajar, debe saber ser mentholatum y servir para todo, y trabajar en equipo”.

También fue consultado sobre su involucramiento en temas de contingencia, y en este sentido aseguró que no se arrepiente sobre su respuesta a José Antonio Kast, quien criticó el que se hablara en mapudungun en el Parlamento.

“No me arrepiento, pero creo que no fue la forma. No voy a borrar lo que escribí en Twitter, porque no me arrepiento, fue una reacción muy mía. Con todo eso no lo pasé nada de bien. Uno se angustia, porque Twitter es muy violento. De repente leer varias cosas, varios insultos y unas cosas horrorosas, es para no creerlo. Me acuerdo que cuando publiqué mi reacción, dije al tiro ‘la cagué’, pero también dije ‘esto ya está hecho’. Filo, yo soy un conductor que tiene opinión. Puede que no haya sido la forma, y que la palabra le haya chocado a algunos, porque piensan que debo opinar pero con respeto. Y ahí es cuando me doy cuenta de que tienen razón, y que debo dar mis opiniones con respeto. Yo no estoy de acuerdo con la violencia, pero creo que caí en el mismo juego al responder de manera violenta”, sostuvo.

“Creo que un animador tiene que tener convicciones, tiene que tener luchas. No puede ser el ego por el ego. La tribuna que tienes como animador debes utilizarla de buena forma, y no como un simple entretenedor. Porque cuando eres un simple entretenedor, pasas sin pena ni gloria. Uno tiene que dormir con la conciencia tranquila, porque sé que de repente quito horas de mi sueño o de mi tranquilidad familiar por pelear por causas, como lo hice en la marcha por la ley del cáncer. Uno no puede solo criticar y descansar en el Estado. Tienes que hacer algo”, agregó a La Tercera.