VIDEO: Actriz Loreto Aravena da detalles de su preparación para "Piratas del Caribe"

No se trata de Hollywood, sino del teatro y esta vez en el género del musical que tiene contenta a la actriz de Canal 13 Loreto Aravena.

Además de las grabaciones de la nocturna “Pacto de Sangre”, la actriz contó ahora al diario La Cuarta cómo ha sido su preparación para “Piratas del Caribe”, musical donde tendrá que actuar, bailar y cantar.

“La verdad es que no soy tan buena bailando pero me he esmerado en aprender las coreografías y estar a la altura. Claudio Puebla (coreógrafo del musical) nos enseña full baile y con eso estoy tranquila. Hago varias cosas: bailo, canto y hago acrobacias”, comentó.

Es que en el montaje, Aravena se tiene que subir a bajar plataformas mientras canta y baila, y todo ese trabajo implica 7 horas de ensayos diarios. “Son muchas horas de baile y ensayamos canto, mucha vocalización. Tenemos training corporal para las acrobacias en el mástil”, detalla.

Consultada sobre lo que espera del musical, formato que Mall Plaza viene realizando hace 10 años, la actriz fue clara. “Mis expectativas son súper altas porque se cumplen 10 años de este proyecto de teatro gratis todos los veranos. Son más de 3 mil personas por función y queremos celebrar con todo”, finalizó.

En Instragam, en tanto, la actriz publicó un video de su preparación: