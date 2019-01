La historia de la hija comediante de Lucho Gatica y ahijada de Julio Iglesias

Como se indica en La Tercera, Luchana Gatica es hija del segundo matrimonio del fallecido cantante Lucho Gatica, y es la única de sus siete hijos que no creció junto a él.

Hoy es actriz en EE.UU. y también se dedica al stand up comedy. Si bien se reencontró con su padre recién a los 19 años, dice estar más conectada que nunca con él y de hecho en su cuenta de Facebook escribió: “Desde que mi padre falleció, amigos y extraños me han estado enviando recuerdos, fotos y videos. Hoy me desperté con uno que me hizo llorar. Es mi madre y mi padre en Chile, cuando sólo estaban saliendo. No tengo ni un solo recuerdo de mi mamá y papá juntos, se divorciaron cuando yo tenía 3 años. Verlos juntos y jóvenes y en el amor, es el recuerdo más maravilloso que alguien me ha dado. Estoy llorando un domingo por la mañana”.

Diane Lane Schmidt, era segunda esposa del cantante chileno, de ese matrimonio nació Luchana, hoy de 35 años y quien vivió la separación de sus padres cuando apenas tenía tres.

“Yo no crecí con mi papá, lo hice con mi mamá, porque ellos se divorciaron cuando yo era muy chiquita. No tengo más que fotos como recuerdos de mis padres juntos. Ver ese video fue uno de los mejores regalos que alguien me podría dar. Ellos eran muy diferentes, nunca me los podría imaginar en una relación. No fue difícil para mí que no estuvieran juntos, aunque siempre lo extrañaba. Lo veía, pero dependía de su trabajo, a veces podíamos pasar varias semanas en verano, o también en las vacaciones de Navidad”, dice Luchana desde Nueva York a La Tercera.

En su carrera como actriz ha estado en la serie East Los High, la historia que estrenó en 2013 la plataforma web Hulu acerca de un grupo de jóvenes latinos. También ha incursionado en comerciales y, sobre todo, se ha dedicado al stand up comedy, ganando reputación en citas donde ha compartido cartel con celebridades del rubro, como Amy Schumer y Aziz Ansari.

Antes de casarse con Diane, Gatica tuvo una relación con la actriz puertorriqueña Mapita Cortés, con quien tuvo cinco hijos: María del Pilar, Aida, Juana, Alfredo y Luis, luego de terminar con ella conoció en Acapulco a Diane Lane Schmidt, y posteriormente se volvió a casar con otra norteamericana, Leslie Debb, con quien se radicó en Los Ángeles y tuvo a la menor de sus siete hijos, Lily Teresa, hoy de 31 años.

“Todos los hermanos nos llevamos muy bien y la última vez que estuvimos juntos como familia fue cuando cumplió 90 años en agosto pasado. Ahí nos reunimos para cantarle, llegaron mariachis, mi papá cantaba con ellos, tomaba su vino. Estaba muy feliz”, indica respecto del cumpleaños de su padre.

“Claro que sigo triste. Pero me siento más conectada a él que en toda mi vida. Siempre he querido ser artista, lo tengo en mi sangre, entonces estoy mucho más inspirada en él para hacer lo que siempre he querido. Ahora lo siento mucho más cerca que en sus últimos días o años. Él alguna vez me dijo: ‘yo ya lo hice, ahora es tu turno’”, indicó.

En los 80, la comediante conoció al grupo de amigos de papá: Cantinflas, Celia Cruz y Julio Iglesias, quien terminó siendo su padrino. De hecho, cuando el chileno murió, el español escribió en Twitter: “Mi queridísimo compadre: ¡qué tiempos felices! Todo pasa y todo queda”.

En el 2000 protagonizó su primera cinta, Barrio wars, un retrato de las pandillas de latinos en EE.UU. y respecto de la fama de su padre asegura que “para mí, mi papá era mi papá, no era Lucho Gatica, el gran cantante. Crecí sabiendo que era famoso, pero uno nunca sabe el alcance de ello. Es nada más tu padre, parte de tu familia, además que él era muy humilde. Ahora con su muerte, al ver cómo reaccionó todo el mundo, sentí mucho orgullo”.

En 2008, cuando junto al resto de su familia lo acompañó a descubrir la estrella con su nombre estampado en el Paseo de la Fama de Hollywood dice que “ahí me di cuenta que era un poquito más famoso de lo que pensaba (se ríe)”.

En La Tercera se indica que hoy Luchana quiere seguir potenciando su carrera como actriz y está trabajando en el piloto de una serie de inspiración autobiográfica. Su madre vive en México, donde está dedicada a la astrología. Y cuando le toca subirse al escenario como humorista, hay un chiste en que se ríe con cariño de su progenitor. Aquel que dice que una vez caminaba por Hollywood y vio a alguien mirando la estrella del cantante, mientras preguntaba “¿quién carajos es este tipo?”. Ahí Luchana se paraba y le decía: “bueno, él es mi papá”.

También cuenta que quiere venir este año a Chile, quizás al Festival de Viña, donde se alista un homenaje a su padre y estará como jurado otro de sus parientes, el productor Humberto Gatica.