René O"Ryan tenía la esperanza de que se iba a recuperar del cáncer

Netflix, televisión y el trabajo. La vida del fallecido René O’Ryan, el exinstructor de “Pelotón”, fallecido el pasado 29 de diciembre, iba progresando positivamente hasta la aparición de un nuevo tumor en el hígado. Sin embargo, “él tampoco quería que la gente lo viera mal”, revela su hija Eyleen.

En conversación con Las Últimas Noticias, la hija mayor cuenta algunos detalles del proceso vivido por el exmarino. Como que no muchos sabían de su estado, sólo su familia y tres amigos cercanos. “Él tenía toda la fe de que se iba a sanar, y por eso no quería publicarlo, no era necesario”.

Eyleen cuenta que un aspecto que quedó pendiente entre ella y su padre fue el paracaidismo. “Yo le tengo fobia a las alturas y siempre le dije que no”, sin embargo ahora prepara lanzarse, en homenaje a su padre, fallecido tras un cáncer de esófago e hígado que lo afectó desde 2016.