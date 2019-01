"Cometí errores grandes": el mea culpa de Francisca García-Huidobro tras su salida de CHV

Este martes Francisca García-Huidobro fue oficialmente presentada en canal 13 y visitó el matinal Bienvenidos para hablar de su carrera en televisión y de lo que fue su paso por primer plano.

Si bien la conversación debía ser de lo más liviana, el tono de esta cambió cuando la “Fran” comenzó a hablar sobre el rol que cumplió en Primer Plano.

“Yo cometí errores grandes ene Primer Plano”, aseguró la animadora. “Hubo veces en que incluso llegué a arreglar problemas personales en ese programa. Creo que una de las frases más desafortunadas que tuve fue cuando a un entrevistado le dije ‘Oye responde, si te estamos pagando’”, aseguró.

García-Huidobro aseguró que antes era “puntuda y no tenía temor”, por lo que se le consideraba como una de las personas más arriesgadas de la televisión: “Creo que eso hoy día es un plus, cuando Canal 13 me ofrece traerme, sabe lo que trajo”, agregó.

La animadora del matinal, Tonka Tomicic, recordó uno de los episodios en donde ella fue víctima de Primer Plano y Fran no tuvo más opción que asentir a sus palabras agregando que fue una de las cosas “más malas que se produjeron”.

“Hacíamos cosas malas. Una vez, mandamos una periodista con un camarógrafo haciéndose pasar como que eran pareja, y fueron al mismo hotel donde estaba la Tonka”, relató.

“En los últimos cuatro años PP (Primer Plano) era un programa de humor, en el que yo puse que era ‘Pastelito’ y ‘Tachuela Chico’, pero la gente se queda con la imagen anterior. Ahora con el cambio de canal la gente puede que me empiece a conocer de nuevo ese formato”, finalizó, agregando que hoy no vería el espacio si hubiese otra temporada.