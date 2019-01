Diana Bolocco y su gran pena al arribar a Mega: quedó asunto pendiente en Canal 13

Como la mayoría de nosotros sabemos, la animadora Diana Bolocco tuvo un cambio de casa televisiva y el día de ayer vivió su “primer día de clases” en los estudios de Mega, dejando atrás Canal 13.

Entre algunas de las actividades que realizó en su nueva casa se registró una sesión de fotos y una ronda de entrevista con los medios.

“Estoy feliz con mi llegada a Mega, quiero agradecer el recibimiento que tuve de parte de todo el mundo. Fue un día maravilloso y espero ser un tremendo aporte para este canal”, dijo la animadora al incorporarse al elenco de Mega.

Bajo este contexto la hermana de Cecilia Bolocco reveló que se llevó grandes recuerdos de la gente con la que trabajó: “Di lo mejor de mí en el canal y me llevo la huella de cada una de las personas con las que trabajé“, afirmó.

No obstante, hay temas que la apenan luego de su ida, y lo lamentable es que en este momento es imposible que lo realice, quedando con una afligida deuda pendiente.

“Me faltó despedirme en pantalla, me hubiese encantado, me queda pendiente esa despedida con el público por la pantalla, pero lo hice por mi Instagram, así que de algo disminuye esas ganas“, contó al diario La Cuarta.