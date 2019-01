Las críticas a Adriana Barrientos tras burlarse de Luli por su difícil momento

Pésimos comentarios de sus seguidores en Intagram recibió Adriana Barrientos, luego de que subiera un video en el que aparece una pelea suya con Nicole Moreno en el extinto reality de Mega, “¿Volverías con tu ex?”.

“Luli sorry por no etiquetarte me tienes bloqueada ! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 tenías razón me ibas a dejar un detalle en la cara jajajajajajaja te manejas perfecto en esa !!!”, escribió Adriana en un evidente tono de burla, recalcando que recibió amenazas por parte de la modelo, lo que molestó a los cibernautas.

De inmediato recibió comentarios como: “Eres completamente ridícula te cuelgas de otras personas para tener un poco de atención eres una ridícula cabeza gueca así como tienes tanta plata podrías operarte el cerebro estúpida”, se veía en uno de los comentarios.

Otros decían: “Tan miserable que eres… Bueno que vas a saber de amor de madre si realmente eres una mula en dos patas (bueno en la cara se te nota)”.

“Necesitas la fama de luli? Para cuando tu programa adri? Pasaste de moda? Jaja”, fueron solamente algunos de los comentarios que recibió.

Nicole Moreno, más conocida como Luli pasa un complicado momento personal luego de que se diera a conocer la internación provisoria de su hijo en un centro del Sename debido por su participación en una balacera que terminó con un herido.

