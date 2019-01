El acercamiento entre Raquel Argandoña y Pancho Saavedra tras el impasse que protagonizaron

Hace más de un mes de la polémica que involucró a Raquel Argandoña y Francisco Saavedra, en la edición de este miércoles del programa Sin Límite, se supo que ambos rostros tuvieron un acercamiento y volvieron a conversar, sin entregar detalles de qué fue lo que se dijeron.

Recordemos que Argandoña había dado a conocer en el espacio radial que Francisco Saavedra había contraído un Acuerdo de Unión Civil con su pareja en una ceremonia íntima. Las declaraciones desataron una serie de críticas de parte del conductor de Lugares Que Hablan, ya que nunca se ha abierto a hablar ante la prensa su vida privada.

Fue una usuaria de Twitter quien emplazó a Argandoña señalando que “si fuera así, a quien le corresponde contarlo es a Pancho Saavedra, no a otra persona. Ese es el tema y no creo que haya sido con buena intención tampoco”. Ahí intervino Saavedra, quien le indicó a la mujer que “usted bien sabe que yo hago noticia por mi trabajo y no por mi vida privada, eso es algo que no se vende”.“Usted tranquila que hay un Dios mirando, además existe el karma y cuando alguien tira veneno por la boca, la vida se encarga de darle donde más le duele”, agregó.

Escucha aquí el momento: