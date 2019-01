La hija del "Matador" Salas no aguantó más y regresó a Santiago: "Estaba desesperada"

Camila Salas siempre ha mantenido un bajo perfil, oculta en las redes sociales. Pero su anonimato podría acabar una vez que abandone las dulces playas de Viña del Mar para adentrarse en el cemento de Santiago.

La hija del “Matador” en una entrevista con el diario Las Últimas Noticias entrega detalles de por qué regresa a la capital y habló sobre su desconocida vida.

Con poco más de 55 mil seguidores en Instagram, Camila Salas es el fruto del amor del exseleccionado nacional Marcelo Salas y Carolina Messen. En sus 166 publicaciones se pueden apreciar múltiples imágenes en bikini y en la playa.

A pesar de que los halagos no son pocos, ella asegura que nunca ha sacado provecho de su popularidad, hasta ahora.

La joven mantendría una alianza con una marca deportiva y presentó la línea “Adidas Runner” el pasado fin de semana en la tienda del mall Costanera Center.

“Nunca me he centrado en eso (publicidad). Esto con Adidas es lo más formal que he hecho. Igual me buscan de marcas, peor no me interesa. Además, no ocupo tanto Instagram, como que no estoy ni ahí. No me interesa modelar ni nada, prefiero estudiar tranquila” aseguró la joven de tan solo 19 años.

La muchacha, que estudiaba Ingeniería Comercial en Viña, entrega sinceramente los motivos de por qué se fue a la V región, y por qué regresó a la capital.

“No me dio el puntaje, entonces dije: me voy a ir un semestre para allá (Viña del Mar). Al final me quedé un año”, aseguró.

Pero este 2019 cambia de institución educativa, y también de casa.

Acá (en Viña) vivo con mi mamá y me voy algunos días donde mi papá, los fines de semana… Soy muy mamona. Echaba de menos“, cuenta para luego agregar que ya se instaló en la capital.

“El último mes estaba desesperada. Me vine de forma definitiva y mi papá me llevaba solo a rendir los exámenes de la U a Viña. Iba y volvía. Él me esperaba allá, me pasaba a buscar y volvíamos”, narró.

Como buena entendedora de los números, sus planes a futuro son certeros respecto a las empresas que tiene su padre y, sin temor, asegura que “en un futuro me quiero hacer cargo de todas las cosas de mi papá. Aunque me gustaría tener mis propias cosas también”, explicó.

