Antonella Ríos mostró su radical cambio físico en tres años

La actriz asegura que el ejercicio es fundamental.

Antonella Ríos tuvo un 2018 marcado por su participación de en las redes sociales donde mostró sus dotes para el baile y algunas cosas de su relación en el joven modelo Javier Muñoz.

En dicho contexto, en una de sus últimas publicaciones, la actriz comparó tres fotografías que muestran su radical cambio físico.

“Tres momentos de cambio. Me preguntan qué hice para bajar de peso; que cómo y cuántos kilos he bajado. Para todas esas preguntas tengo solo una respuesta. ¿Estás cómoda con tu cuerpo? Porque si es así está todo perfecto, yo no lo estaba”, manifestó Antonella.

Luego la artista agregó que hacer ejercicio es fundamental y que también modificó su voluntad para avanzar en su transformación.