Así fue la tradicional celebración de Maura Rivera a 8 años de su matrimonio

El pasado lunes la exbailarina de Rojo, Maura Rivera, vivió un día especial, pues ocho años atrás le daba el “sí” al futbolista Mark González en un “mágico” día, según sus propias palabras. “Hoy son ocho años desde ese mágico y hermoso día”, comentó Rivera en una entrevista para Las Últimas Noticias.

“We’re still together, still going strong” (Seguimos juntos seguimos siendo fuertes), escribió la bailarina en su cuenta de Instagram junto a dos imágenes del momento religioso.

Pero uno de los aspectos que más destaca Maura es su constitución como familia. “Notamos mucho cariño de la gente. Saben que somos una familia constituida y sólida. Me pasa cada vez que subo una foto con Mark, y con estas mismas fotos que subí”.

También hizo incapié en lo que comentaba la prensa cuando comenzaron la relación. “Al principio nadie, ni la gente ni la prensa apostaba por nosotros como pareja, éramos más cabros chicos y había una serie de prejuicios sobre nosotros, pero hoy la gente de la prensa se da cuenta que no, que duramos con los años y no somos la típica pareja que dura poco“, aseguró.

Para celebrar este hito no hicieron nada alejado de una familia tradicional chilena, pues asistieron a una función de cine. “con los niños es más difícil (hacer otro tipo de actividad), están de vacaciones. Pero ya nos habíamos dado tiempo para nosotros“, aseguró.

Recordemos que esta singular pareja no está casada solo por la iglesia, sino también por el civil y también en una capilla de Las Vegas, Estados Unidos.

Aquí puedes ver la elogiada publicación con la que conmemoró su matrimonio.