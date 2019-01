Toarii agradece haber terminado con Daniela Castillo, así ahora está con Emi

“Es mejor estar sola que mal acompañada”, dijo Daniela Castillo en una entrevista en “Divina Noche”. Ahí contó que venía saliendo de una separación y necesitaba estar sola, confirmando el quiebre de la relación con el participante de Rojo Toarii Valantin.

Sin embargo, la ruptura para el cantante no fue tan traumática, pues pasó rápidamente de un amor a otro, ahora con Emilia Dides. “En un momento me dio pena, pero no me meto en lo que haya dicho, lo respeto”, dijo a Intrusos.

“Lo que siempre he dicho es que no me arrepiento de nada, lo pasé bacán con ella, nos divertimos bien. Pero por distintas razones decidimos terminar, pero de ninguna manera denigro la relación que tuvimos”, agregó.

“El terminar con la Dani me permitió estar con la Emi. En un principio cuando entré al programa, yo estaba con la Dani y la Emilia también estaba pololeando. Cuando terminé, después de un tiempo empezamos a conocernos”, dijo.