Actor de "Pacto de Sangre" confesó que no ve la teleserie y que votaría por Boric para presidente

Nestor Cantillana, intérprete de Marco en “Pacto de Sangre”, aseguró que solo vio el primer capítulo de la teleserie de Canal 13.

“No veo Pacto de Sangre. Solo vi el primer capítulo. En general, no veo las teleseries donde actúo, sobre todo las que dan muy tarde”, dijo a La Tercera.

“Cuando acepté el personaje de Marco, dije “chucha, me van a odiar, me crucifiqué”. Interpretarlo es difícil. Pero no es malo: es un tipo enfermo, muy inseguro, que tiene una idea del amor totalmente torcida”, agregó.

En terreno político, contó que su favorito es el diputado Gabriel Boric. “Me gustaría que Gabriel Boric fuera Presidente. Lo respeto muchísimo y creo que es un tremendo político”, opinó.

“Es de las personas más consecuentes que conozco: que esté ahí con sus peinados en el Congreso y después vaya a las protestas”, dijo Cantillana.