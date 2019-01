Ernesto Belloni cuenta su cábala espiritual para tener un buen día

El humorista busca que Dios guía sus pasos.

Ernesto Belloni está comenzando una nueva vida, ya que después de 15 años dejó de trabajar en Morandé con Compañía.

En conversación con “No culpes a la noches”, el humorista habló sobre una particular cábala, que le ha servido para sentir la compañía de Dios.

“Me pongo calcetines me persigno. Es súper serio. Me pongo el calcetín, me persigno y digo esto ‘es para que Dios guíe mis pasos"”, aseguró.