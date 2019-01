Esta es la nueva incorporación de la Gira "Mekano"

Ruth Gamarra, la paraguaya se reintegrará a la gira “Mekano”. La información fue ratificada por José Miguel Viñuela. “Volvió Ruth y lo hizo bastante bien. De hecho me acompañó en la animación. Nosotros somos bien amigos y esa amistad no se ha terminado. Ella entiende perfecto cuándo hay que integrarse y bailar o animar”, comentó el conductor de Mega.

Su rol, según contó Viñuela, al programa “Intrusos” apunta a reemplazar de forma temporal a Catalina Palacios en la animación del ‘Team Mekano’.

“Quiero aclarar que yo nunca me salí de la gira. Nunca nadie me sacó ni yo eché a nadie de la gira. Era un tema estrictamente económico que yo llegué a acuerdo con ellos mientras no me coincidiera con mis fechas de showroom, que es lo mío. Así que, mientras tanto, vamos a seguir porque lo pasamos espectacular con mis compañeros y la gente es muy amorosa”, señaló Gamarra.