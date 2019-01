¿Podrá? Integrante de "Rojo" revela sus deseos de ser la Reina de Festival de Viña 2019

El próximo 25 de febrero comienza la nueva edición del aclamado Festival de Viña del Mar, certamen que esta vez contará la animación de Martín Cárcamo y María Luisa Godoy.

Pero en paralelo de la llegada de decena de artistas que invadirán la quinta región, también se realiza la atractiva competencia de la elección de la “Reina de Viña” 2019.

Si bien muchos podrían pensar que es demasiado pronto para hablar de candidatas, una integrante del programa Rojo de TVN ya presentó sus deseos de obtener la corona.

“Me interesaría si el canal me lo propusiera” partió diciendo Chantal Gayoso, bailarina del espacio de talentos. “…No va en uno, va en el canal, el canal te propone, da todo por ti para que seas reina, y creo que, por los fans, si me lo propusieran, obvio”, aseguró para el portal Fotech.

Recordemos que lo que hoy es solo una idea de Gayoso, podría ser algo real. En septiembre del 2018 la joven fue elegida como “Reina de la Patria”, por lo que potencial de reina tiene.

Aquí puedes ver algunas de sus últimas fotografías.