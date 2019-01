Steffi Méndez y su maduro cambio en Instagram para conseguir un millón de seguidores

Hace un par de días la Steffi Méndez logró llegar al millón de seguidores en Instagram, pero no fue fácil aunque un ligero cambio ayudó bastante.

La hija de Dj Méndez reveló qué fue lo que hizo para lograr que su cuenta creciera hasta alcanzar este grandioso número, afirmando que recibió ayuda del estudio fotográfico Casa Emma.

“Mathias Wehrhahn (creador del estudio) me dijo que no estaba definida como persona en Instagram, que había que encontrar un personaje, un objetivo, una gama de colores porque mi Instagram era muy desordenado. De repente subía fotos en blanco y negro, o no estaban bien las poses y otros detalles técnicos”, contó la joven actriz al diario LUN.

La muchacha de 23 años señaló que aprendió a posar y que gracias al estudio fotográfico se siente como una “modelo de elite”.

Esto la abría ayudado a construir la imagen que deseaba proyectar. “La de una mujer con carácter y que consigue las cosas a través de mucho esfuerzo y dedicación…“.

Aquí puedes ver la imagen con la que celebró su millón de seguidores.