Lucila Vit se aburrió y respondió a las críticas por su delgadez

Durante los últimos días, a Lucila Vit le llovieron los comentarios de distinto tipo tras subir una sesión fotográfica a sus redes sociales. De hecho, no faltaron quienes la criticaron por su notoria delgadez, tanto así que algunos aseguraron que “estaba en los huesos” y que lucía “poco saludable”.

Por lo mismo, fue la propia modelo argentina quien salió al paso de las opiniones mala onda y respondió una profunda reflexión.

“Para los que dicen que estoy muy flaca, en la foto se ve más de lo que lo estoy realmente… se me afinó un poco la cintura, nada más, pero solo porque en Rosario no me daban ganas de comer alimentos tan calóricos por el calor que hacía allá…”, fue parte de lo que comentó de entrada en su cuenta de Instagram junto a una postal en bikini.