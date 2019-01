Adriana Barrientos arremete otra vez contra "Luli": escribió irónico mensaje

Hace un par de días Adriana Barrientos se involucró en el polémico caso de Luli luego de que, a través de Instagram, se burlara de la difícil situación que la modelo vive con su hijo tras que este participara en un baleo que dejó como saldo a un menor gravemente herido.

“Luli, sorry por no etiquetarte. ¡Me tienes bloqueada! Tenías razón, me ibas a dejar un detalle en la cara jajajajajajaja ¡¡te manejas perfecto en esa!!” escribió la exchica reality en un video que generó opiniones divididas.

Pero a la “Leona” no le importan las críticas o malos comentarios que reciba por su afilada lengua. En un video que compartió el día de ayer a horas de la noche se volvió a burlar de la situación de Luli, en esta ocasión, a través de los comentarios.

Barrientos publicó un video en donde sobrevolaba en un helicóptero y, más allá de comentar que lo hacía con su mascota, no atacó a “Luli”.

Pero los comentarios de la publicación, enseñó su verdadero rostro.

“Justo estoy sobrevolando por el Sename”, dijo la ácida modelo.

¿Barrientos debería guardarse estos comentarios?