Julio César Rodríguez lloró en "La Mañana" de CHV

Este jueves en “La Mañana” de Chilevisión, se dio a conocer el caso de Ángel Prado, un padre soltero con 11 hijos, y que se quedó a cargo de 9 niños, luego de que su mujer se llevará a dos de ellos fuera de Chile. Para cumplir sus responsabilidades, trabaja arduamente para sacar adelante a su familia, sin embargo, en este momento atraviesa un difícil momento.

Lo anterior porque, según su testimonio él habría recibido advertencias de algunos organismos que señalan que podría perder la tuición de sus hijos, los que podrían ser trasladados y separados a un centro del Sename ya que no tiene dónde vivir. Esto, porque la casa donde residían, había sido prestada por un organismo público, sin embargo, se la habrían quitado.

“No me amenacen, no me digan ‘te voy a quitar los niños si tú no haces esto’. Porque uno estando tranquilo, durmiendo bien, no tiene ningún problema(…) es muy complejo el hecho de que te digan que ‘tú te tienes que declarar incapaz como papá o si no, nosotros te vamos a quitar los niños’. Yo recurro a la municipalidad de Valparaíso y me dicen exactamente lo mismo”. Contó el afligido hombre.

El otro problema de Ángel Prado consistía en que su hija mayor necesitaba $190 mil para matricularse en la Universidad de Valparaíso en la carrera de Derecho, por lo que el hombre decidió pedir ayuda públicamente para poder inscribirla. En este escenario Julio César Rodríguez, muy afectado, decidió pasarle el dinero para que alcanzara a matricular a su hija antes de plazo que vencía hoy a las 17:00 horas.

“Una de las cosas por las que nunca quise animar un matinal -nunca he dicho esto, ah- es por estas cosas, porque soy súper llorón. Por eso no seguí estudiando medicina porque me afectaba mucho y le hice el quite como cinco años a animar un matinal, porque me lo habían ofrecido antes, porque estas cosas a mí me angustian”, dijo Julio César.

“Lo vi tan angustiado, con tanta pena y frustración, que resolvamos el problema de su hija”, finalizó.