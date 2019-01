La crisis de la TV sigue golpeando: Carolina Arregui reconoce que hoy no se siente "útil" en TVN

La actriz se refirió al complejo momento que vive el área dramática en Televisión Nacional. El último trabajo que tuvo fue la grabación de la teleserie “Amar a morir”, producción que finalizó en septiembre pasado. En este escenario la actriz confesó que quiere volver a sentirse “útil” en la estación pública.

“Yo quiero participar, hacer cosas. En estos momento estoy ganando un sueldo por un trabajo que ya hice(…) y obviamente he ido al canal porque siento que estoy ganando un sueldo que no merezco porque no estoy haciendo nada. Por eso que me ocupen en lo que estimen pertinente. Quiero sentirme útil” declaró en una entrevista concedida a “Las Últimas Noticias”.

Arregui quien finaliza contrato a finales de diciembre, cree que en estas condiciones es difícil pensar en una renovación, de todas formas espera que la situación en el canal se revierta y puedan ver ‘luz’.