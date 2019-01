Julián Elfenbein y sentido mensaje a quienes dudaron de él en Pasapalabra: "me dolería... y mucho"

El pasado miércoles se vivió un duro duelo en “El Rosco” del programa Pasapalabra, donde Juan Pablo Rojas se enfrentó con el imbatible Nicolás Gavilán, quitándole el trono.

Pero este hecho no pasó inadvertido, pues los usuarios de Twitter recurrieron a una antigua fotografía en donde el conductor del programa, Julián Elfelbein, posaba con Rojas, con el cual habría trabajado con anterioridad, acusándolo de un “arreglo”.

Debido a la fuerte polémica que fue reproducida por casi todos los medios, Elfelbein debió referirse al tema y entregar una declaración.

A través del diario Las Últimas Noticias el conductor negó la difícil situación que se le acusa.

En la entrevista, el conductor explicó: “No somos amigos. Me enteré que Juan Pablo iba a estar en el programa cuando lo vi en el set, como me entero de todos los participantes”, aseguró.

Elfelbein también se manifestó a través de su cuenta de Instagram, en donde subió una captura de su entrevista en el diario LUN, además de escribir un sentido texto sobre las acusaciones que vivió: “Si persisten con vuestras dudas me dolería… y mucho”.

“Si hay algo de lo que me he preocupado toda mi vida es tratar de ser absolutamente honesto y transparente. De eso pueden dar fe quienes trabajan o han trabajado conmigo. Aquí les mando aclaración sobre un supuesto amiguismo o ayuda publicada hoy en LUN. Si después de leer completo lo del diario persisten vuestras dudas me dolería…y mucho. Lo comprendería, pero les prometo que nada más alejado a la realidad estarían”, sentenció.