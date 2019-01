Luli tras detención de su hijo: “Respeten mi dolor de madre”

Todos ya saben que Nicole Moreno no tuvo un buen inicio de año debido a que su hijo permanece internado en un centro del Sename acusado de homicidio frustrado contra otro joven.

Y aunque no quiere hablar del tema, si se ha comunicado con sus seguidores de Instagram a través de distintas historias.

En una Luli grabó la habitación de su hijo con el mensaje “te extraño”, luego puso una serie de fotos inéditas para demostrar que estuvo con el adolescente en los días previos al Año Nuevo y en su cumpleaños.

En una de las imágenes aparecía tapándose la boca y se podía leer: “para los que dicen que no estuve con mi hijo en 3 días”, con fecha 30 de diciembre de 2018.

La Cuarta se contactó con ella para saber más sobre el verdadero motivo de estas imágenes, sin embargo, optó por no profundizar en el asunto.

“La verdad es un tema muy delicado, no me voy a referir a eso. Muchas gracias por la preocupación, pero espero que respeten mi dolor de madre que tengo en este momento”, finalizó la ex chica reality.