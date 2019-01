"Tomaba tres, cuatro pastillas en el día": Patricia Maldonado recordó cómo se "castigó" para ser flaca

Pocas personas se quedaron abajo de la moda del #10YearChallenge. Si hasta el Presidente Piñera hizo la comparación de sus fotos a 10 años de distancia.

Quien también se sumó fue la conductora del matinal “Mucho Gusto” y Radio Agricultura, Patricia Maldonado, quien comentó en el programa su radical cambio de peso durante el tiempo.

“A mí me impacta cuando yo veo esa fotografía. Pienso ‘¿cómo pude castigarme de esa manera?, ¿cuál fue el objetivo?, ¿qué quise decir con eso?, ¿quise castigarme yo?, ¿quise castigar a mi familia?’. Como yo no soy imbécil, tengo la pura cara, trato de sacarme el pillo. No te olvides que yo fui delgada, pero de mentira”, dijo, refiriéndose a que antes consumía anfetaminas para mantenerse esbelta.

“Cuando llegué a los 50 años, ese fue el momento en que dije ‘okey, no quiero más tener este cuerpo, no quiero seguir más tomando pastillas, no quiero seguir más empeparme de la mañana a la noche para no comer ‘”, agregó.

“A los 50 años dije ‘ya para. Tengo 50 años, chao. Quiero comerme un pernil, sentarme y comerme un pernil con papas fritas y con pebre. Quiero comerme un pan amasado sin tener sentimiento de culpa’. Claro, dejé la pastilla, porque tomaba tres, cuatro pastillas en el día”, agregó.