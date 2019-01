¿Quién está tras la voz de la primera Mary Poppins en su versión en español?

Sin duda el renacimiento de Mary Poppins ha traído muchos recuerdos a la memoria de quienes vieron la primera versión protagonizada por Julie Andrews, y una de las dudas que surgen, es quién está detrás de su voz en español, y sobre todo al momento de cantar.

La voz de Andrews es muy particular y seguramente difícil de imitar, sin embargo, esto no es tan complicado para María Teresa Heras, quien según el medio español, El Norte de Castilla, ha sido la segunda Julie en películas como Mary Poppins, Sonrisas y lágrimas y Millie una chica moderna, o la de Audrey Hepburn en My fair lady.

Nacida en Zaragoza, María Teresa Heras, de nombre artístico Teresa María, entona la letra de canciones de Mary Poppins como el imborrable supercalifragilisticoespialidoso o Vamos a volar y El buen reír.

Aquí está parte de la historia relatada al medio español

“Empecé en la música con 13 o 14 años. La buena voz viene de mi abuela, que la tenía muy educada. Mis padres decidieron que mejorara el canto y me enviaron a clases con profesoras particulares en Zaragoza. En unas oposiciones de la Diputación gané una beca y marché a Madrid, donde hice unas pruebas de coros y entré en el Teatro de la Zarzuela. Por motivos de negocios mis padres se trasladaron a Barcelona, donde gané el concurso radiofónico Locos por la música con el aria de Violeta, de la ópera de La Traviata”, relata a El Norte de Castilla.

Respecto de cómo llegó a ser parte de los doblajes, cuenta que “en aquellos años, entre mi círculo de amistades se encontraba el hijo del dueño de los estudios de doblaje La Voz de España, que me comentó que se iba a doblar la película My fair lady, en la que intervenía Audrey Hepburn, aunque no era ella quien cantaba en la versión original. Hice la prueba y salió bien”.

En cuanto a su doblaje de Julie Andrews, relata que “para la película Sonrisas y lágrimas la actriz Julie Andrews solicitó un casting de voces. Me realizaron una grabación y entre el medio centenar de ellas que se presentaron eligieron la mía, y ese mismo año doblé también las canciones de Mary Poppins. Luego vendrían otras películas como Chitty chitty bang bang, El mago de los sueños, Millie, una chica moderna y otras más”.