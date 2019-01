No dejó pasar el comentario: Karen Bejarano respondió por qué por ahora no quiere ser madre de nuevo

Nadie podría haber predicho que una simple foto del reto viral #10yearchallenge podría traer una reflexión tan profunda.

Karen Bejarano publicó su foto en Instagram y, aparte de llenarse halagos, también se dedicó a responder por su rol como madre.

Uno de los comentarios apuntó que por qué no ha sido madre de nuevo con Juan Pedro. “Linda Karen… y cuando la Karen chica bebé.. ya está bueno… mi hija tiene la edad de Guille, Joaquín Tomás y después Agustín Mariano, son hermosos”, le escribió @gladys.fierro35.

Pese a que la expanelista de “Muy buenos días” pudo dejar pasar la intervención, prefirió responder y se sinceró: “Si todo fuera tan sencillo como traerlo al mundo y ya… pero no. Hay varias responsabilidades que se adquieren con los hijos y me encanta mi rol de madre, y cómo tal debe ser siempre responsable y no quiero traer un niño o niña al mundo y no darle todo lo que se merece. Así que por ahora no puedo, pero si Dios quiere más adelante puede venir y yo feliz de recibirl@, porque me encanta ser madre”.