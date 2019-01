Con pelucas, tacos y micrófonos: así evacuó el elenco de Piratas del Caribe en La Serena

En plena función de los Piratas del Caribe estaban en Mall Plaza cuando comenzó a sentirse el sismo 6,7 Richter del sábado en La Serena y que culminó con la evacuación de la gente que se encontraba en las zonas bajas.

Dentro del elenco, está Teresita Reyes, quien personifica a la duquesa de Wan Guld, fue la propia actriz que a través de su Instagram dio a conocer un video en el que se ve junto a otros personajes caracterizados subiendo a las zonas seguras para su resguardo.

“Oye weo** estoy en el centro de La Serena. Estábamos haciendo una obra que se llama Piratas del Caribe y tuvimos que rajar fuera porque había un terremoto”, comenzó contando en el video.

“Yo me paseo como una weo** por todas las calles de La Serena así, no hay dignidad (…). De esta obra musical no nos vamos a olvidar nunca”, aseguró la actriz vestida como su personaje, agregando que “estoy con los micrófonos puestos. Nos han hecho subir 7 kms, bajar 7 kms, estoy destrozada”.

Revisa a continuación el registro: