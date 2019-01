Emilia Dides despejó la dudas y explicó por qué no la vemos en "Rojo en vacaciones"

No todos los participantes de “Rojo” quedaron contentos con la versión veraniega del programa de TVN. Primero fue Toarii Valantin quien le dijo adiós al espacio, y ahora su novia, Emilia Dides, explicó por qué también decidió bajarse.

“La verdad es que tengo planes de hacer mi música y crecer más como cantante. Me quiero ir a estudiar a Miami el mes que me corresponde, ver si me gusta, no sé todavía cuando es la fecha, pero quiero organizarme y enfocarme en eso”, dijo a Fotech.

“Esas son las razones para no seguir en el programa. Quiero hacer mi música, quizás aprender algún instrumento y seguir creciendo en ese sentido. Quiero estar enfocada en lo mío”, agregó.

Sin embargo, dijo que si la invitarán al “Clan” en una cuarta temporada, aceptaría.