Ex chica Mekano da a conocer al mundo la enfermedad de su hija para no tener que vivir "escondida"

Hoy es un día hermoso, especial , tannnn esperadoooo, anhelado , mi hija se muestra a todos sus amigos en su insta y a todo el mundo !!! los tiempos de Dios son perfectos, ya ha pasado 1 año que comenzamos en este camino desconocido de la #alopeciauniversal #alopeciauniversalis , nunca pensamos cuando encontramos unos peloncitos en su cabeza que llegaría a perder todo su pelo en 1 mes, comenzamos con su vida y su condición oculta , sin que nadie supiera lo que estaba viviendo, haciendo una vida cibernética con sus amigos, escondida bajo una peluca, deprimida y no aceptando lo que le pasaba , la #alopeciauniversal llego justo en su adolescencia 🤦🏼‍♀️😰 más difícil todavía, ha sido duro muy duro pero se que tiene un propósito hermoso y siempre se lo dije a mi hija , hoy es un nuevo comenzar para mi Isi 💖 es una guerrera , una valiente, se ve hermosa sin pelo , Dios tiene el control de nuestras vidas y hoy no le pido pelo para mi hija sino q sea libre y feliz 💖 el pelo es un accesorio no hace a la persona !! Te amo princesa de mi vida y contigo al infinito y más alla💖 La alopecia areata universal es una enfermedad autoinmune, en donde todos los pelos del cuerpo se caen ( no es lo mismo que la alopecia areata) Llevamos 1 año de tratamientos donde es de pruebas ya que no hay cura. La cura de esta enfermedad autoimmune es la aceptación ya que a mi hija le puede crecer el pelo hoy y mañana se le vuelve a caer . Con esta condición se nace y en algún momento de tu vida se detona , es hereditaria, se detona por algún estrés , algo que sucedió en tu vida , etc .