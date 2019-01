“Sra. tápese”: los crudos comentarios que recibió Jennifer Warner tras publicar su foto en bikini

Que no es su estilo, que la pose no le favorece, y que no está en edad de hacerlo, estos fueron algunos de los comentarios que recibió la animadora de televisión y periodista chilena Jennifer Warner, luego de publicar una selfie en bikini.

La rubia de 46 años, seguramente, no imaginó que la imagen donde luce un lindo conjunto rojo daría tanto de qué hablar entre sus más de 170 mil seguidores de Instagram.

Pese a malos comentarios hubo otros que la defendieron y la felicitaron por estar así de regia.

Te dejamos la publicación para que opines: