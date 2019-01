El bondadoso gesto de Mariana Derderián con hombre que intentó salvar la vida de una perrita

Tras el profundo rechazo que generó la muerte de una perrita, que pasó cerca de 6 horas encerrada dentro de un auto en Viña del Mar, la actriz y animadora de televisión, Mariana Derderián, se comprometió a ayudar económicamente, a un acomodador de autos que intentó salvarla, rompiendo uno de los vidrios del vehículo.

En este contexto, el acomodador de autos, llamado Patricio, cuando se percató que la perrita llevaba alrededor de 6 horas encerrada dentro del vehículo, intentó ubicar al dueño para avisarle de esta situación, y al no encontrarlo, el hombre tomó una piedra y rompió uno de los vidrios para poder rescatar al animal, sin embargo, éste ya estaba muerto.

Pese a las buenas intenciones del acomodador para salvar la vida del animal, Carabineros llegó al lugar, y don Patricio quedó detenido por los daños que le provocó al vehículo. Además, deberá pagar cerca de $50.000, por los daños que provocó en el auto.

Ante esta situación, el hombre que intentó salvar a la perrita conversó con el matinal Bienvenidos, y la actriz Mariana Derderián se ofreció a pagar la deuda del acomodador.

“No se preocupe por los 50 mil pesos, yo se los pasaré, no se preocupe porque, francamente, me parece insólito”, fueron las palabras de Derderián.

Cabe señalar que el dueño de la mascota, identificado con las iniciales C.A.M.V. de 35 años y domiciliado en Las Condes, fue multado por infringir el título 5° de la ley 21.020, llamada Ley Cholito, que sanciona el maltrato animal.