Bananín y Bananón son pareja desde hace 26 años: se conocieron en el mismo programa infantil

“¿Estás pensando lo que estoy pensando, Bananín? ¡Creo que sí, Bananón!”. Difícil olvidar esa clásica interacción del programa infantil “Bananas en Pijama”. Y en vida real, los personajes estaban mucho más vinculados de lo que jamás sospechamos.

Los actores que estuvieron a cargo de hacer los dobles de los hermanos “banana” en el programa, son novios hasta el día de hoy.

“Yo era Bananín y mi novio fue Bananón. Llegamos a actuar en los mismos capítulos y después de más de 26 años seguimos juntos”, reveló Marks Short antes de presentarse en el programa “The Greatest Dancer” de la BBC.

One of the Bananas in Pyjamas is about to audition on #GreatestDancer, but what is actually the best thing ever is that his partner of 26 years was the other one. 🍌❤️🙌🏻

— Kat Brown (@katbrown) January 12, 2019