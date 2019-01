La deslenguada revelación sexual de Camila Recabarren

La ex Miss Chile, Camila Recabarren, no tuvo pelos en la lengua. En entrevista con la revista Sarah, la panelista del matinal “La mañana” habló sobre su sexualidad y la posibilidad de mantener una relación con una mujer.

La modelo reconoció que no se cierra a esta opción: “Hoy estoy tan resuelta que no tendría miedo a estar con una mujer por las críticas. A mí solo me importa mi felicidad y si mi felicidad la encuentro con una mujer, la voy a tomar. A mi hija la estoy criando en un ambiente de respetar a todos por igual, no me da miedo que el día de mañana me vea con una mujer, y si ella en un futuro se siente atraída por una mujer, que no esté encerrada en un clóset veinte o treinta años. Si su felicidad es esa, que lo diga”, aseguró.

Recabarren agregó que “con mi familia tampoco es tema porque lo hablo abiertamente, y como soy “machorra”, mi papá desde chica me preguntó “¿Cami, eres lesbiana?”, porque tenía amigas lesbianas. Si yo lo fuera, lo contaría. ¡Además a los hombres les doy miedo!”, dijo la modelo.

Camila contó además su experiencia y reveló que “en discos gais haces un show que es más cercano con la gente, ellos te van a ver y a conocer, no a criticar. En las discos hetero, en cambio, lo que quieren es una chica de TV en un escenario con bikini, y eso no es lo que quiero hacer”.