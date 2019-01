Al parecer no fue tan exitosa la cita entre Kel Calderón y el periodista Roberto Cox

Roberto Cox es un periodista que llegó hace poco tiempo al matinal Bienvenidos como panelista, y desde ese momento se jugó con la idea de una posible cita entre él y Kel Calderón.

La producción finalmente organizó un encuentro, aunque fue más bien una entrevista, en la que como se indica en Glamorama, el periodista expuso extensamente los potenciales problemas que hay al invitar a salir a la hija de Raquel.

Roberto Cox: “Yo creo que tu personaje es muy rico, pero también muy enigmático. Porque yo me planteo: Roberto Cox, no me conoce nadie, versus Kel Calderón, un personaje súper, archi conocido, millones de followers por todos lados. Y digo ‘yo quiero salir contigo, un miércoles en la noche, estás aburrida’”

Kel Calderón: “¿Eso es hipotético?”

Cox: “Hipotético. Todo hipotético”

Calderón: “No me hagas ilusiones”

Cox insistió en lo complicado que es invitarla a salir, y le dijo: “Un amigo una vez me recomendó que, cuando tú conoces a una chica, la primera cita que debes tener es invitarla al McDonalds. Y si esa chica te acepta una segunda salida, estás con la chica indicada”

“Me parecería extraño, pero creo que iría. Me gusta el McDonalds”, le dijo Calderón, quien luego de la entrevista le habló sola a la cámara y dijo:

“Debo transparentar ahora que encuentro matada la idea del McDonalds. Está bien quizá para una cuarta, quinta cita. Pero que la primera, que te arreglaste y te lleven al McDonalds, y después peor, a un mirador, es como para salir arrancando. Porque uno dice ‘quizá me quiere descuartizar y después vender mis órganos en el mercado negro”.