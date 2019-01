Canal 13 es criticado por tener a Tonka, Argandoña y Martín Cárcamo en especial de la Fómula E

Este sábado se realiza el E-Prix de Santiago en el circuito del Parque O’Higgins, válido por la tercera fecha del Mundial de la Fórmula E.

Debido a que se trata de un evento importante, Canal 13 tuvo una cobertura especial de la jornada, con un programa de previa al evento que parte a las 16 horas.

Sin embargo, el espacio se llenó de críticas en redes sociales, porque a varios no les gustó que entre el panel del espacio estuviera Raquel Argandoña, Martín Cárcamo y que Tonka Tomicic.

Por suerte Fox Sports 3 transmite la Formula E. #FormulaExEl13 no tiene contenido deportivo, no vimos la clasificación y no sé que hacen ahí Argandoña, Tonka y Cárcamo.

— Adicto TVchile (@AdictoTVchile) 26 de enero de 2019