Ex chica reality se presentó a casting de Rojo en busca de una oportunidad

Si bien TVN está emitiendo una versión veraniega del programa Rojo, paralelamente trabajan en una tercera temporada, para la que ya se encuentran realizando casting online y también presencial.

De hecho Ángela Duarte, ex participante de Doble Tentación, contó a través de Instagram que se presentó como cantante en el casting.

En la oportunidad aseguró que participó de la selección, pues de sea pulir su voz.

“Hoy fui al casting de Rojo al igual que muchos. Me siento expectante de que me llamen, llena de ilusión y con ganas de aprender, porque no soy cantante profesional. Deseo pulir mi voz, sacar mis miedos y demostrar lo que tanto amo desde muy pequeña: la música”, aseguró.

De acuerdo a lo que reveló en la citada plataforma se presentó con dos canciones, con las que espera resultar entre los participantes seleccionados: Tú, de Shakira y If I Ain’t Got You de Alicia Keys.