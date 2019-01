Javiera Díaz de Valdés y su foto junto a una boa: “Me masajeaba y buscaba el calor”

Tras subir una foto a su Instagram en la que posaba junto a una boa, Javiera Díaz de Valdés relató su experiencia, cuáles fueron sus sensaciones, sintió miedo, fue agradable. Muchas son las preguntas, pero al parecer para ella no fue una mala experiencia.

“Me sentí primero con nervios (la serpiente) llegó en una bolsa de género y llegó al estudio, pero cuando me la pusieron me gustó cada vez más”, explicando que “era tierna, me masajeaba. Hacía frío cuando hicimos la sesión y había una estufa prendida, entonces, ella buscaba el calor. Imagino que era como un árbol para ella”, relató en entrevista con Las Últimas Noticias de este domingo.

Relató que no sintió miedo, pero si nervios “pero fue rico. Me dio pena cuando se terminó, porque amé la sensación, la relación que se creó. Fue entretenido desafiar el miedo”.



La sesión se hizo hace dos años y se prolongó por unas cuatro horas relató la fotógrafa a cargo, Javiera Eyzaguirre, la sesión fue parte de un proyecto llamado “Diosas” en el cual también participó la actriz Leonor Varela.