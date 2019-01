Carvalho dispara contra Joaquín Méndez tras supuesto video íntimo con un hombre: él lo desmintió

El pasado domingo a través de las redes sociales se viralizó en las redes sociales un supuesto video de Joaquín Mendez, en el cual aparecería manteniendo relaciones íntimas con otro hombre.

El registro rápidamente se transformó en un viral y comenzó a generar cientos de especulaciones, pues las imágenes no eran completamente claras.

No obstante, debido a la controversia que esto generó, el panelista de “Mucho Gusto” debió salir a desmentir esta situación, donde aseguró que él no es el protagonista del video.

Con el fin de acabar con la polémica, el joven transandino publicó una serie de videos a través de las historias de Instagram, en donde explicaba con pruebas de que no se trataba de él.

Pero quién saltó a la palestra fue la exchica Reality Michelle Carvalho, quien se fue en picada contra el panelista y publicó un duro mensaje en sus historias de Instagram.

“Me carga esa gente que se graban haciendo mierda creyendo que estarán salvas para siempre y al final se filtra. Y está nítido la cara de la persona ahí y después salen diciendo que no son ellas. Así como tuvieron el coraje de grabarse tengan que asumirlo, no hay nada de malo”, escribió la brasileña que si bien no mencionó a Joaquín Mendez, los usuarios aseguraron que hizo una clara alusión a él.