Angélica Sepúlveda confesó que estuvo embarazada en final de reality "1810"

El reality 1810 fue una de las producciones más exitosas de Canal 13 en el género y quizá una de las figuras más recordadas del show es Angélica Sepúlveda, quien el pasado martes fue invitada al programa “La noche es nuestra” de Chilevisión y entregó un peculiar detalle.

En el final de la grabación del reality, pasaron dos meses para la gran final y la producción se encontraba complicada porque no sabía si contarían con la presencia de Sepúlveda, debido a las exigencias que solicitó.

Y fue en este periodo en el que la “fierecilla de Yungay” se enteró de una noticia que pudo haber cambiado su futuro: estuvo embarazada de Arturo Prat, el participante con el que pololeó durante el encierro.

En la conversación se refirió al quiebre con Prat, la que se debió a que este no la defendiera luego de que no fuera invitada a una sesión de fotos de los finalistas.

“El estrés me hacía estar muy sensible y con ganas ya de no querer participar. Arturo me decía que siguiéramos con el entrenamiento y nada, yo empezaba los entrentamientos y me sentía mal”, aseguró.

Y luego agregó: “Sorpresa, estaba embarazada”, sorprendiendo a los animadores del programa.

“Le dije a Arturo que me sentía extraña, mal, y él me dijo ‘¿No estarás embarazada?’. Y yo le dije que no creía, que era estrés simplemente“, narró.

Respecto a la final, Sepúlveda contó que habló con María José Barraza, la productora del reality y le dijo que no se sentía bien como para presentarse a la final.

No obstante, esta le dijo que existía un contrato y que debía presentarse sí o sí, pero Sepúlveda nunca le contó al equipo de producción que estaba embarazada.