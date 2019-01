Así fue el fuego cruzado entre Cata Pulido y Michelle Carvalho que terminó con bloqueos en las redes

La filtración del supuesto video íntimo de Joaquín Méndez ha involucrado a personas que poco y nada tienen que ver con él.

La exchica reality Michelle Carvalho fue la primera en poner en duda las palabras de Méndez que desmentía su protagonismo en el video. Luego fue Leo Méndez Jr. quien se sumó a la desconfianza.

Y finalmente la actriz y panelista Catalina Pulido se sumó a la polémica que gira entorno al panelista de Mucho Gusto.

Pulido criticó el actuar de Carvalho y Méndez Jr, aludiendo a que cada persona puede vivir su sexualidad como guste. Pero luego agregó el combustible que encendió la polémica.

“Además que me da risa porque yo tengo directa información, directísima, de primerísima fuente, y a Michelle le gusta jotear por Instagram. ¡Sií! Tengo varios amigos que ella los invita, ‘oye, ven’.”, aseguró Pulido.

Estas fueron algunas de las palabras que expresó Catalina Pulido sobre el caso de Joaquín Méndez.

“Lo está pasando regio. No tiene nada de malo. Lo que me molesta es que se quiera siempre sacar a la gente del clóset. Eso me da mucha rabia. Porque ni siquiera a lo mejor es él. Y si fuese él, ¡¿qué el importa a la gente?! No está haciendo nada malo. Es su vida.”, expresó.

“A mí me parecen mucho más grave las palabras solapadamente agresivas de Leo Méndez Junior y Michelle Carvalho. Porque tener que decir ‘ay, mira, yo creo que’, ‘se le ve la cara’, ‘sí, es él’. ¡¿Qué importa?!”, argumentó.

“Me da lo mismo si es Joaquín o no es Joaquín. Me parece gravísimo que se esté cuestionando que una persona tenga una vida sexual como quiera tenerla. No por eso va a ser peor o mejor persona”, finalizó.

Pero Michelle Carvalho no se quedó callada y arremetió contra Pulido a través de Instagram, ocupando el sarcasmo.

A través de las historias Carvalho, primero invitó a todos los amigos de Catalina Pulido y a la mismísima Pulido a su casa a jugar, en alusión a los comentarios de la panelista.

Luego publicó una imagen en donde advertía: “Michelle la más jote de Instagram… Cuidado chiquillos jajaja” e incluso cambió su nombre en la red social a “Michelle Jote”.

Finalmente Catalina Pulido bloqueó a Carvalho y esta última hizo evidente el hecho y escribió: “¿Qué pasó amiguita? A no po, sin picarse”.