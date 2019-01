Claudia Conserva sufre accidente en sus vacaciones junto a su hija

Le pasó por estar corriendo con zuecos.

Claudia Conserva es una de las animadoras de la televisión chilena que está de vacaciones, pero las cosas no le salieron como las tenía planeas, ya que sufrió un accidente.

A través de sus rede sociales, la conductora de “Milf” contó que está haciendo reposo debido a una fuerte caída, por lo que tendrá que usar cabestrillo.

“Ya no estoy en edad de correr con zuecos. Me caí, me saqué la chucha (perdonen lo garabatera, pero amerita). Fractura lineal en el hombro izquierdo, y rasmillones varios. Ayer en el hospital dando jugo en la tarde, radiografías y toda la challa. Reposo estricto del brazo izquierdo por una semana y después de a poco ir moviéndolo. Cabestrillo por un mes, tendré que ahogar las penas jajajaja”, manifestó.