Daniela Aránguiz confirma su salida de Chilevisión

“La Mañana de Chilevisión” hará cambios rotundos en su programación del matinal, ya que tendrá dos bloques, uno de actualidad y otro de entretención.

Todo cambio tiene su consecuencia, es por esto que varios panelistas de CHV no seguirán en el programa de la mañana, uno de los casos mas sonados fue el de Daniela Aránguiz, quien reveló a Intrusos La Red que no continuará trabajando para Chilevisión.

La ex chica Mekano expresó que “A mí no me gusta ser mentirosa. Yo en marzo no sigo en el matinal”, todo esto debido a que no podrá compatibilizar sus tiempos con los de sus hijos.

También agregó que ” el primer bloque del matinal comenzará a las 7 de la mañana”. “A mí no me conviene ese horario, y tampoco he tenido conversaciones con los del segundo espacio”, que luego es a las 11 de la mañana que será producido por el equipo de Pamela Díaz, y dijo que “le deseo lo mejor. Ojalá que les vaya la raja”.

A pesar de esto, Daniela no tiene todo perdido en el canal Turner, ya que aún tiene posibilidades de continuar hasta febrero, pero dependerá de otras ofertas que reciba de los canales vecinos. cabe recordar que se le vio saliendo de otra casa televisiva hace unos días.

Además, adelantó que “Yo no me cierro a nada, y sí, tengo propuestas de Canal 13, pero es para un plazo más largo, no para ahora. Es para julio por ahí. Quizás me vean por esas pantallas” y que prontamente lanzará su propia marca de ropa.