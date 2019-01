Leo Méndez Jr. y video sexual de Joaquín: "Me parecen absurdas sus excusas"

El maquillador asegura que el panelista del “Mucho Gusto” es el protagonista.

El supuesto video sexual de Joaquín Méndez sigue dando de qué hablar en la farándula nacional, esta vez fue Leo Méndez Jr. quien se refirió al tema en “Intrusos”.

“Solo decir que me parecen absurdas sus excusas realmente. ¿El collar? No sabía que los collares son permanentes. ¿La espalda? Depende de la misma posición, por cómo se marcan los músculos. Pero está bien. Yo creo que la mayoría jamás van a querer verse involucrados en algo así. Yo digo lo que pienso y siempre me voy a aferrar a eso”, comentó el maquillador.

Por otro lado, Catalina Pulido salió a defender al panelista del “Mucho Gusto”, destacando que da lo mismo lo que el trasandino haga en su vida privada.

“Me parecen graves las palabras solapadamente agresivas de parte de Leo Méndez Jr. ¿Qué importa? ¿Es tema andar exponiendo lo que uno hace entre cuatro paredes? ¿Es necesario dar explicaciones de lo que uno hace en su intimidad? A mí me parece retrógrado y absurdo. Me da lo mismo si es Joaquín o no, pero me parece gravísimo que se esté cuestionando que una persona tenga una vida sexual como quiera tenerla. No por eso va a ser mejor o peor persona”, puntualizó la actriz.