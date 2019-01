Maldonado y Argandoña arremeten contra Arregui por millonario sueldo

En el programa de Radio Agricultura “Sin Límite”, las conductoras Patricia Maldonado y Raquel Argandoña debatieron sobre las críticas que ha recibido la actriz Carolina Arregui por supuestamente no asumir su edad en las redes sociales y tener un espíritu más joven.

Paty Maldonado expresó que “por qué las mujeres debemos estar asumiendo la edad o si es que me hice una cirugía”.

A lo que también agregó “por qué la Carolina Arregui debe dar explicaciones de cómo se viste, de cómo se maquilla”.

Argandoña concordó con sus palabras y dijo que ella misma recibe comentarios similares en su cuenta Instagram que dicen “por qué te vistes con la ropa de la Kel” o “por qué te vistes con ropa de joven”.

Además, comentaron sobre el sueldo que actualmente recibe la actriz, ya que ella ha dicho que se siente mal porque recibe un pago que no le corresponde.

Raquel comentó que lo que haría ella es “voy al canal y les digo que no hagamos efectivo el contrato, no me sigan pagando estos 4 millones por no hacer nada”. Asimismo, Maldonado opinó que “si a mí me pagan un sueldo, ese no es problema mío, sino del canal que no se organizó y no hizo el programa, porque a mí me contrataron”.